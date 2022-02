Cliff Richard last pauze in

De Britse Sir Cliff, goed voor een arsenaal aan wereldhits, denkt er echter nog lang niet aan het bijltje er definitief bij neer te gooien. ,,Het woord ’pensioen’ komt niet voor in mijn woordenboek.’’ Hoelang zijn ingelaste rustpauze zal duren, is niet bekend.

Het zijn roerige jaren geweest voor de Living Doll-zanger, nadat hij in 2013 beschuldigd werd van seksueel misbruik. Tot zijn ontsteltenis was het zelfs de BBC die meeging in dat verhaal. Het leverde de staatsomroep later een veroordeling voor ’verkeerde berichtgeving’ op en betaalde de zanger twee miljoen euro aan schadevergoeding.

Desondanks hakte een en ander er flink in bij Cliff Richard, die zich gekrent en verraden voelde.