Irene Moors: dankzij Carlo Boszhard durf ik meer

Een van die dingen was bijvoorbeeld auditie doen voor een musical. „Ik heb wel de ambitie gehad om iets bij musical te gaan doen. Carlo deed dat ook, hij was herbergier in Les Miserables en ze vroegen of ik dan de herbergiersvrouw wilde zijn. Dus ik auditie doen en dat was allemaal heel spannend”, vertelt Irene.

Helaas kwam ze niet door de auditieronde heen en werd ze ook voor andere musicals afgewezen. Toch heeft de presentatrice er wel wat aan gehad. „Ik vond het superleuk om te doen, maar ik vond het ook helemaal niet gek dat dat niet doorging, al moedigde Carlo het wel aan.”

„Carlo heeft me sowieso gemotiveerd om dit soort dingen wel te doen”, vervolgt ze. „Vanaf Telekids met Pittige Tijden, dat vond ik een heel slecht idee want we gingen de best lopende en meest populaire soap van Nederland (Goede tijden, slechte tijden, red.) belachelijk maken. Dat heb ik echt gewoon gedaan omdat hij dat door heeft gezet en dat werd natuurlijk een klapper. Daarna ben ik wel meer dingen gaan durven. Ik durf veel meer dingen dankzij hem.”