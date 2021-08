De twee gezichten van Johan Derksen: zeiksnor in een ’kutland’

Premium Het beste van De Telegraaf

Door Robin van der Kloor en Pascale Thewissen

Ⓒ ANP/HH

„Wat zijn we toch een kutland”, verzuchtte Johan Derksen in het tv-programma De Oranjezomer. Hij kreeg bijval maar ook kritiek en was weer eens trending op sociale media. Wie is deze 72-jarige ’zeiksnor’ en hoe kon hij uitgroeien tot één van de meest controversiële mediapersoonlijkheden van Nederland?