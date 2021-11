Absurdistische sprookje van Rob van Essen

Premium Het beste van De Telegraaf

— Wat: roman — Wie: Rob van Essen — Uitgever: Atlas Contact — ✭✭✭

Schrijverslieveling Rob van Essen (1963), productief auteur van romans, verhalen en kronieken, is sinds het winnen van de Libris Literatuurprijs 2019 met De goede zoon doorgedrongen tot een breed publiek. Miniapolis is zijn nieuwste. De levens van vier personages - twee collega’s, een dakloze en diens dode moeder - raken verbonden met elkaar in een universum dat licht absurdistisch is. Twee ‘mini roadtrips’ staan daarin centraal.