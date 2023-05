Vier Gouden Boeken voor Zeven Zussen-reeks

Alle zeven delen die tot nu toe uitkwamen, zijn nu bekroond met een Gouden Boek. Het eerste deel is onderscheiden met een Diamanten Boek; hiervan zijn al meer dan 500.000 exemplaren verkocht. Het CPNB spreekt van een „volstrekt unieke prestatie.” De uitreiking vond plaats in Sassenheim, waar honderden fans waren samengekomen vanwege de publicatie van het achtste en laatste deel in de reeks, Atlas: Het Verhaal Van Pa Salt.

Het laatste deel is gedrukt in een eerste oplage van 350.000 exemplaren. Dit is geen unicum, stelt de Groep Algemene Uitgevers, maar wel „krankzinnig veel. Alleen Dan Brown en Harry Potter boeken haalden in hun hoogtijdagen dit soort aantallen.” De reeks gaat over een groep zussen die na de plotselinge dood van hun vader samenkomen in hun ouderlijk huis, een prachtig landhuis aan het Meer van Genève. Na zijn dood hebben ze allemaal een mysterieuze brief gekregen over hun afkomst.

Vraag

Riley had haar fans een achtste boek beloofd, waarin zij de vraag zou beantwoorden wie de mysterieuze adoptievader Pa Salt is. De schrijfster heeft voor haar overlijden in juni 2021 een aantal belangrijke passages van het achtste boek afgerond. Daarnaast heeft zij gedetailleerde aantekeningen gemaakt over het plot. Het was haar uitdrukkelijke wens dat in het geval van haar overlijden haar oudste zoon Harry Whittaker de serie zou voltooien.