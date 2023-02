Waylon tegen Bibi: ’Ik laat je nooit meer gaan’

„28-2-17 Kwam je zomaar m’n leven binnenlopen en ik laat je nooit meer gaan”, schrijft Waylon. „Ik hou van je!”

De twee hebben een moeilijk jaar gehad. De zanger bekende in mei dat hij Breijman tijdens de zwangerschap van hun tweede kind heeft bedrogen. In het programma Boerderij Van Dorst vertelde hij later dat erectieproblemen leidde tot zijn overspel. „Het is heel heftig om als man te ervaren ’hé fuck, m’n shit werkt niet. Wat de fuck is er aan de hand?’. Het meest mannelijke wat je bezit, kan je op dat moment niet delen”, zei hij erover.