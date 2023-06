Premium Het beste van De Telegraaf

Hangend in een tuigje zet P!nk spektakel neer op Pinkpop

Door Ruud Maas Kopieer naar clipboard

Ⓒ Harry Heuts

Subtiel? Dat woord kent P!nk niet. De show waarmee de Amerikaanse zangeres vrijdagavond de eerste dag van Pinkpop afsluit, is een aaneenschakeling van spektakel. Ze brengt het met verve, maar over de top is het wel.