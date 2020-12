Blue plant reünie voor porseleinen jubileum

„Ik denk dat we nog bij elkaar gaan komen. We wilden graag iets doen voor ons 20-jarig jubileum maar door de lockdown was het moeilijk om elkaar te ontmoeten”, zegt James. Hij hint dat er al ’iets in de steigers staat’, aangezien de bandleden nog steeds heel goede vrienden zijn.

Blue kwam in 2000 bij elkaar en scoorde in Nederland een nummer 1-hit met hun versie van Sorry Seems to Be the Hardest Word met Elton John. Ook deden de mannen in 2011 mee aan het Eurovisie Songfestival, waar ze als elfde eindigden. Het is al een tijdje geleden dat Duncan James, Lee Ryan, Antony Costa en Simon Webbe op toernee gingen. Dat deden de mannen voor het laatst in 2015.