Nationaal Stressdebat goed voor 365.000 kijkers

Naar het Nationaal Stressdebat van Omroep MAX hebben dinsdag 365.000 mensen gekeken op NPO 2. De liveshow was daarmee het op drie na best bekeken programma op prime time, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek en eindigde nog net onderin in de lijst van de 25 best bekeken progamma’s van de dag.