Spaans koningspaar videobelt op trouwdag

Koningin Letizia vergaderde met vertegenwoordigers van de nationale federatie van sportfaciliteiten en sportscholen. Ze spraken over hoe deze sector is getroffen door de coronacrisis. Koning Felipe belde met beeld met de logistieke sector. Ook daar ging het over de impact van het longvirus en welke maatregelen nodig zijn.

Het tweetal trouwde op 22 mei 2004 in de Almudena-kathedraal in Madrid, een kleine maand voordat ze koning en koningin van Spanje werden. Felipe en Letizia hebben twee dochters: prinses Leonor (14) en prinses Sofia (13).