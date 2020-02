Fajah Lourens als gangsterbitch

Fajah Lourens als de criminele Nadia in de speelfilm ’Suriname’, vanaf 20 februari volgende week te zien in de bioscoop.

Van fitnessgoeroe tot misdaadbitch in twee weken. Fajah Lourens moest snel schakelen voor de nieuwe actiethriller Suriname, die vanaf volgende week in Nederland te zien is. „Vanaf de landing in Paramaribo ben ik iedereen na gaan doen om de manier van praten goed te krijgen.”