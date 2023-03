Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse rapper vanavond in de Ziggo Dome Snoop Dogg: ’geniaal, eeuwig stoned, geldwolf, maar een podiumbeest’

Door Bernice Breure Kopieer naar clipboard

Snoop Dogg trad vorige week onder meer op in de Schotse stad Glasgow. Ⓒ ANP/HH

Sinds zijn doorbraak met het debuutalbum Doggystyle uit 1993 is hij omschreven als geniale rapper, eeuwig stoned, een geldwolf en een uiterst vrouwonvriendelijk artiest. Snoop Dogg (51) is op dat laatste punt flink bijgedraaid. Vanavond treedt de Amerikaan op in de Ziggo Dome, waar hij het beste van zijn repertoire van de afgelopen dertig jaar gaat opdienen.