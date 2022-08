Ellen DeGeneres niet welkom op dramatisch afscheid ex

Vrij uitzonderlijk was het in die tijd dat zij zich als stel lieten fotograferen op rode lopers; hun openheid was zowel ongekend als baanbrekend. Maar de verhouding liep stuk en van enig contact tussen de twee vrouwen was de laatste jaren geen sprake.

Dat bleek al direct na het auto-ongeluk dat Anne Heche veroorzaakte in Los Angeles, onder invloed van cocaïne en fentanyl. Direct nadat zij uit het brandende wrak was gehaald, werd duidelijk hoe ernstig de actrice eraan toe was. Niet alleen had zij flinke brandwonden, het opgelopen hersenletsel zou haar hoe dan ook fataal worden. Heche leefde nog enkele dagen, waarna ze van de beademing werd gehaald.

’Geen contact’

Van een hechte relatie tussen Ellen en haar ex was allang geen sprake meer, zo bleek al de dag na het ongeval. Toen werd de comédienne, lopend door de straten van L.A., door een reporter gevraagd of zij wist hoe het met Anne was. Afgemeten zei ze: „We hebben geen contact, hoe kun je dan weten hoe het met iemand is?”

De botte reactie mag dan tekenend zijn voor de op tv zo vrolijke Ellen DeGeneres, voor de nabestaanden van Anne Heche – onder wie haar zonen Homer (20) en Atlas (13) – was het ongetwijfeld een reden haar niet te vragen voor de uitvaart, die volgens de familie ’klein en intiem’ zal zijn.