’Flirten met geheimen’

Meryl Streep (r.) speelt als Mary Louise de schoonmoeder van Nicole Kidman, Celeste in Big little lies. Ⓒ Home box office

Het einde van Big little lies leek vrij definitief na het plot in het eerste seizoen, maar op veler verzoek start nu toch een nieuwe reeks. Tot vreugde van Hollywoodicoon Meryl Streep, een groot fan en nu een van de nieuwe sterren in de serie.