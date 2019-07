Victoria’s Secret-eigenaar spreekt zich uit tegen Jeffrey Epstein

De 81-jarige Wexner zegt dat hij hun relatie betreurt. Hij zou niets hebben geweten van de mensenhandel en het misbruik door Epstein. Maandagochtend heeft hij dit verklaard in een mail die hij verzonden heeft naar zijn werknemers. Hij noemt het misbruik daarin ’onmiskenbaar’ en ’ziekmakend’.

Wexner stelt dat hij twaalf jaar geleden de banden met Epstein al verbroken heeft. Hij ontsloeg Epstein toen er al eerder vermoedens werden geuit over wangedrag. In zijn e-mail schrijft hij: „Ik zou nooit hebben kunnen raden dat iemand die ik meer dan een decennium geleden in dienst had, zoveel mensen zoveel pijn zou kunnen doen. Mijn hart gaat uit naar iedereen die gekwetst is.” De e-mail is in bezit gekomen van zakelijke nieuwssite Columbus Dispatch, meldt Daily Mail.

Aandelen van Wexners bedrijf L Brands - moederbedrijf van Victoria’s Secret - stortten in nadat zijn lange geschiedenis met Epstein bekend werd. De twee waren ook jarenlang samen eigenaar van de enorme villa in New York waar Epstein woont. Deze werd overvallen door de FBI na Epsteins arrestatie, waarbij naaktfoto’s van minderjarige meisjes werden gevonden. Het zou ook één van de plaatsen zijn waar het misbruik plaatsvond. Pas in 2011 werd de akte geheel overgedragen aan Epsteins bedrijf Virgin Islands LLC.

