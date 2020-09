’Opnames Batman verder zonder Robert Pattinson’

Volgens Daily Mail is de crew verdergegaan met het filmen van scènes waar Pattinson niet in speelt, nu de acteur in zelfisolatie zit. „Het doel is om zo veel mogelijk af te krijgen voordat Pattinson weer terug is en ondertussen hopen dat geen van de andere belangrijke acteurs besmet raakt”, aldus een insider op de set.

De opnames voor de nieuwe film werden maandag weer opgepakt na een lange pauze. De opnames lagen een tijd stil vanwege het coronavirus.