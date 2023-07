Bewaker die Britney Spears sloeg niet aangeklaagd

De lokale politie heeft het onderzoek naar het incident afgerond, schrijft onder meer TMZ. Daaruit is geconcludeerd dat Smith niet wordt aangeklaagd.

Donderdag meldden media in de Verenigde Staten dat Spears zou zijn geslagen door Smith, die werkt als bewaker van de 19-jarige Victor Wembanyama. Toen de zangeres op de foto wilde met de topsporter, zou Smith haar hebben geslagen. Hij zou naderhand zijn excuses hebben aangeboden aan de artieste.

„Traumatische ervaringen zijn niet nieuw voor mij. Ik heb al veel meegemaakt, maar ik was niet voorbereid op wat me is overkomen", liet Spears weten via een verklaring op sociale media.