Catherine lanceert fotowedstrijd over leven tijdens coronacrisis

Het fotoproject Hold Still wordt in samenwerking met de National Portrait Gallery georganiseerd. Catherine is sinds 2012 beschermvrouwe van deze organisatie. In een verklaring laat de hertogin weten onder de indruk te zijn van de beelden van mensen die onder de coronacrisis te lijden hebben.

„Sommige verschrikkelijk trieste beelden laten menselijke tragedie zien, andere laten weer opbeurende beelden zien van mensen die samenkomen om hen die het nog zwaarder hebben te steunen. Met Hold Still willen we een beeld van het land schetsen en laten zien wat iedereen momenteel meemaakt. Met foto’s van veerkracht, moed en liefdadigheid, al die dingen die mensen momenteel ervaren.”

Beoordeling

Deelnemers aan de fotowedstrijd kunnen tot en met 18 juni hun kiekjes insturen op de website van de National Portrait Gallery. Honderd geselecteerde foto’s zullen dan op een muurloze galerij, ’een unieke digitale expositie’, tentoongesteld worden. Een selectie van de foto’s zal later in het jaar in het hele Verenigd Koninkrijk te zien zijn.

De foto’s mogen met een mobiele telefoon of een digitale camera gemaakt worden. Ieder plaatje zal op de emotie en het gevoel dat het weergeeft beoordeeld worden en niet zozeer op de kwaliteit of de techniek waarmee het gefotografeerd is.

Hold Still focust zich op drie thema’s: ’helpers en helden’, ’het nieuwe normaal’ en ’liefdadigheid’.