Strictly Come Dancing-jurylid Len Goodman (78) overleden

„Met grote droefheid kondigen we aan dat Len Goodman vredig is overleden, op 78-jarige leeftijd”, stelt zaakwaarnemer Jackie Gill in een statement. „Hij was een zeer geliefde echtgenoot, vader en grootvader, die heel erg gemist zal worden door familie, vrienden en iedereen die hem kende.”

Goodman was jarenlang te zien als jurylid in dansprogramma’s als het Britse Strictly Come Dancing en de Amerikaanse versie van Dancing with the Stars. Afgelopen november nam hij na 17 jaar afscheid van Dancing With the Stars. In 2016 was hij al gestopt bij Strictly Come Dancing.

Camilla

De Britse koningin-gemalin Camilla is „bedroefd” door het nieuws dat voormalig Strictly Come Dancing-jurylid Len Goodman is overleden. Dat meldde een woordvoerder van Buckingham Palace aan verschillende Britse media.

Len Goodman en Camilla in 2019. Ⓒ Getty Images

Op sociale media worden maandag opnieuw beelden gedeeld van een ontmoeting van Camilla en Goodman uit 2019. Camilla, toen nog de hertogin van Cornwall, en Goodman maken in de video tijdens het dansen een praatje op de dansvloer. De ontmoeting in september 2019 vond plaats in het kader van het negentigjarig bestaan van het British Dance Council.