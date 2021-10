David Guetta uitgeroepen tot populairste dj ter wereld

In AFAS Live in Amsterdam sprak Guetta, die de koppositie in 2011 ook al eens innam, woensdag zijn dankbaarheid uit. „Het betekent zoveel. Ik heb echt hard gewerkt dit jaar. We hebben United at Home naar nieuwe hoogten gebracht, werden eindelijk weer herenigd op de dansvloer en ik heb meer muziek uitgebracht dan ooit”, aldus de dj. „Het was geweldig om nieuwe muziek live te spelen en de energie en reacties van het publiek houden me op de been na al die jaren. Muziek is mijn passie en om dat elke dag te kunnen beleven, heb ik allemaal te danken aan mijn fans.”

Guetta geldt als één van de grondleggers van dancemuziek. In 2002 scoorde hij met Love, Don’t Let Me Go zijn eerste Top 40-hit. In de jaren daarna produceerde hij ook veel muziek voor anderen. Hij werkte in die tijd met wereldsterren als Kelly Rowland en The Black Eyed Peas. In 2012 keert hij terug naar zijn roots en lanceerde zijn eigen platenlabel Jack Back Record dat alleen elektronische muziek uitbracht.

Tijdens de jaarlijkse Top100 DJs Award show, georganiseerd door ALDA en DJ Mag, waren er optredens van Armin van Buuren, Afrojack en Don Diablo.