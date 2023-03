Johan Derksen na ziekte weer terug bij Vandaag Inside

Derksen had last van griepverschijnselen en was daarom donderdag en vrijdag niet te zien in het programma. Collega Wilfred Genee noemde de aflevering een ’aparte’, omdat Derksen er bijna altijd is. „Het is heel gek om hem niet aan te kondigen. Hij moet wel echt doodziek zijn.”

Voor de analist is het zeldzaam dat hij er niet was. Alleen in 2019 meldde hij zich ziek nadat hij van de trap was gevallen en een hersenschudding en gebroken arm had opgelopen. Een week later was hij alweer van de partij.