’Elon Musk bood SpaceX-stewardess paard aan in ruil voor erotische massage’

Binnenland

‘Dwangpolitiek staat steeds meer mensen tegen’

Nu komt minister Hugo de Jonge weer met de ‘dwangpomp’, de verplichte warmtepomp. Steeds vaker probeert de politiek – in Den Haag en in Brussel – de burgers met dwang een bepaalde richting in te duwen, constateert verslaggever Wierd Duk in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk....