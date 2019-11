Op Instagram deelt Coosje Smid een babyfoto van zichzelf bij haar vader op de nek, waarbij ze schrijft: „Wat ben ik trots op je. Anderhalf jaar lang hadden wij als gezin een groot geheim. Je zag er huizenhoog tegenop om het te zeggen. Bang om als patiënt gezien te worden, bang dat je dan niet meer mee zou doen. Bang dat niemand jou meer zou willen. Onzin, wat mij betreft.”

Bekijk ook: Ernst Daniël Smid heeft ziekte van Parkinson

Voor zijn dochter blijft Ernst Daniël ’hoe dan ook een grote, sterke papa’. „En mijn papa heeft nou eenmaal Parkinson. Dat is heel verdrietig en best pittig, maar dat definieert jou niet als mens. Ik hou van je. Onmetelijk veel. Wat ben ik trots op je.”

’Frits Westertje’

Ernst Daniël Smid besloot zijn hersenaandoening wereldkundig te maken, nadat het eerder bij zijn collega Rob de Nijs werd geconstateerd. Smid was bovendien zo’n zes weken geleden te gast bij Pauw, waar hij zo slecht verstaanbaar was dat men dacht dat hij dronken was.

„Mijn kinderen belden me heel verdrietig op, dat hun pa zo werd afgezeken. Ik had te veel gezopen en ik deed een ’Frits Westertje’. Ja, toen dacht ik: waarom houd ik het nog geheim?”