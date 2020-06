’Tom Cruise ontvlucht quarantaine in eigen Mission Impossible’

Ⓒ ANP

In de Mission: Impossible-filmfranchise doet Ethan Hunt, gespeeld door Tom Cruise, er alles aan om te ontsnappen aan de ellende waarin hij verzeild is geraakt, maar ook in in het echte leven heeft de acteur zijn eigen Mission Impossible verwezenlijkt. Cruise maakte een reis tegen de klok om te ontsnappen aan de 14-daagse quarantainevoorschriften.