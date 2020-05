Bibian Mentel: ’Ik kan weer even leven!’

„Ja ik ben heel blij”, reageert ze enthousiast voor de camera van Shownieuws. „Dat klinkt ook een beetje gek natuurlijk, want het neemt niet weg dat er nog steeds tumoren in mijn lijf zitten, maar ik ben ontzettend blij dat we nu weer even wat tijd hebben gewonnen.”

Zolang Bibian geen klachten krijgt, hoeft ze vier tot zes maanden niet naar het ziekenhuis. „Dus ja, ik kan weer even leven en dat is heerlijk!”, vervolgt ze. „Het is ook wel heel fijn dat je heel eventjes echt gewoon de kanker kan vergeten en gewoon kunt focussen op leuke dingen. We gaan gewoon lekker door met genieten van het leven.”