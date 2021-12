Vriendin Max Verstappen viert toch een feestje

Ondanks dat haar geliefde het zondag na een bizarre race op het parcours in Jeddah in Saoedi-Arabië moest afleggen tegen zijn grote rivaal Lewis Hamilton, was er voor Kelly wel reden tot een feestje. Zij viert alvast haar ’birthweek’, zo deelt ze op Instagram, met haar dierbaren.

Op foto’s is te zien hoe zij in stijl en met een grote verjaardagstaart een feestje geeft. Meer dan negentigduizend mensen liken haar bericht. Voor de bijna vijfhonderd fans die haar daarop van harte feliciteren, laat ze maar even weten: „Mijn verjaardag is pas dinsdag.”