Margot Robbie meest sexy vrouw ter wereld van 2020

Het is niet de eerste keer dat Robbie als meest sexy vrouw ter wereld wordt gekozen. In 2016 werd ze al eens verkozen tot nummer 1 door de Engelse editie van FHM. In datzelfde jaar kreeg ze diezelfde eer toebedeeld door het Amerikaanse mannenblad Maxim.

De actrice is vooral bekend van haar rollen in de films The Wolf of Wallstreet, Suicide Squad, Bombshell, Once Upon a Time in Hollywood en I, Tonya.