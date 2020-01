Op1 verslaat Jinek opnieuw

Het is de negende keer dat de twee talkshows elkaar beconcurreren en de zevende keer dat Op1 daarbij als winnaar uit de bus komt. Voor Jinek is het in elk geval positief dat de lijn weer omhoog gaat na haar dieptepunt van woensdagavond, waarbij ze de laagste score bereikte sinds de start van de talkshow op RTL4.

Het Journaal van 20.00 uur en De Slimste Mens trokken weer de meeste kijkers met respectievelijk 1,8 miljoen en 1,5 miljoen.

