Emma Thompson bedankt politieagenten bij Westminster Abbey

Volgens de Britse omroep prees Thompson de agenten voor hun inzet en harde werk. Op een foto is te zien hoe ze één van hen even aanraakt op zijn arm. Volgens de BBC begon de agent daardoor een beetje te blozen.

Thompson was één van de vele bekende acteurs en artiesten die zaterdag in de kerk in Londen zaten. Ze is, net als komiek Stephen Fry, al jaren goed bevriend met koning Charles.