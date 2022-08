Lancering House of the Dragon trekt 10 miljoen kijkers

Naar de première van Game of Thrones, de serie waar House of the Dragon een spin-off van is, keken in 2011 op de eerste dag iets meer dan 4 miljoen mensen. De laatste aflevering van de serie werd in mei 2019 op de eerste dag door ruim 17 miljoen mensen bekeken.

De nieuwe HBO-serie bleek zo populair dat streamingdienst HBO Max voor een deel van de gebruikers crashte. House of the Dragon ging zondagavond om 21.00 uur in New York online.

House of the Dragon speelt zich een kleine 200 jaar voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af. Die laatste serie werd een enorme hype. Volgens HBO werd de laatste aflevering, die ruim drie jaar geleden uitkwam, door meer dan 19 miljoen mensen bekeken.