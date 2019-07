Queen headliner van benefietconcert in Central Park

Ook andere bekende namen als Pharrell Williams, Alicia Keys en OneRepublic zullen op 28 september in New York optreden. Het evenement wordt gepresenteerd door het acteursduo Hugh Jackman en Deborra-lee Furness. Forest Whitaker (The Last King of Scotland) en Rami Malek (Bohemian Rhapsody) komen voorbij als co-hosts.

Met het Global Citizen-festival hoopt de organisatie om extreme armoedebestrijding - één van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) - op de internationale agenda te houden. Geïnteresseerden die naar het concert willen komen kunnen gratis kaartjes krijgen van Global Citizen als zij beloven actie te ondernemen door bijvoorbeeld brieven te sturen naar de overheid waarin zij het belang van ontwikkelingswerk aanstippen.

Het festival vindt sinds 2012 iedere twee jaar plaats wanneer ook de internationale regeringsleiders in New York aanwezig zijn voor de Generale Vergadering van de VN.