Eloise wil geen meet & greet: ’Dan komt er niemand’

De oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien kreeg daar veel vragen over, maar toen ze werd gevraagd of ze dat niet vervelend vond, antwoordde ze dat ze die vragen gewoon negeerde. Vragen over vriendjes overigens ook. „Dat houd ik privé.”

Eloise (18), die inmiddels 218.000 volgers heeft op Instagram, werkte in vlot tempo uiteenlopende vragen af over haar kleding- en muziekkeuze, het studieleven in Amsterdam, plannen voor de toekomst, talenkennis en favoriete winkels, apps en eten. Zaterdagavond stonden thuis taco’s en wraps op het menu, met kerst had het gezin gegourmet zo vertelde ze.

De praatsessie met volgers ’die uit de hele wereld bleken te komen’ was Eloise goed bevallen zo liet ze weten. Ze was ook duidelijk minder nerveus dan de eerste keer en zou het zeker snel weer een keer doen. Een fysieke ’meet and greet’ zag ze niet zitten. „Dan komt er niemand.”