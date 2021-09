Maarten van Rossem aangevallen op straat: ’Hij begon te stompen’

Maarten van Rossem Ⓒ ANP/HH

Maarten van Rossem is jaren geleden aangevallen op straat in zijn woonplaats Utrecht. Dat onthult de historicus in zijn eigen podcast. „Waarschijnlijk door iemand die psychotisch was of zo.”