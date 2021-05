Glennis Grace ’meer dan trots’ op pauze-act Eurovisie Songfestival

Kijkers reageerden op sociale media enthousiast op het optreden dat door augmented reality deels leek plaats te vinden vanaf de Erasmusbrug. „Ik wil iedereen bedanken die dit voor elkaar heeft gekregen”, schrijft Glennis zondag op Instagram.

De zangeres had van tevoren wel een beetje last van zenuwen. „Ik had er zin in, maar was ook nerveus om na zolang weer op het podium te staan en realiseerde me dat ongeveer 200 miljoen mensen naar ons optreden zouden kijken. Maar we hebben het gedaan! Ik ben meer dan trots op wat we hebben neergezet.”