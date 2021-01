Keira Knightley: geen seksscènes meer met mannen erbij

Daarom heeft Knightley nu vaak in haar contract staan dat ze überhaupt geen naaktscènes wil doen. „Het is deels ijdelheid, maar het is ook de blik die mannen in hun ogen hebben”, vertelt ze in de podcast. „Het is absoluut niet zo dat ik het niet meer doe, maar met mannen erbij in ieder geval niet.”

De actrice, bekend van haar rollen in Pirates of the Caribbean en Love Actually, zegt er gewoon „geen zin” meer in te hebben. „Dus jullie moeten maar iemand anders vragen, want ik ben te ijdel en dit lichaam heeft nu twee kinderen, dus ik ga niet meer naakt voor een groep mannen staan.”