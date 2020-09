Soldaat van Oranje is (uiteraard) weer terug in theater

„Het voelt heel raar, bijzonder maar ook stoer dat we het gewoon gaan doen en proberen”, zegt Boot tegen het ANP. „Weliswaar met veel te weinig mensen in de zaal maar toch. Ik ben heel blij dat we het gaan doen en dolblij dat de 150 mensen die aan de voorstelling werken weer aan de bak kunnen.”

In de TheaterHangaar zijn vele coronamaatregelen genomen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo moet het publiek in verschillende groepen naar binnen en naar buiten, zijn er rijen stoelen uit het theater verwijderd en bij het placeren van de bezoekers worden tussen huishoudens twee stoelen vrijgelaten.

Factuur

Eeuwig doorgaan op deze manier zit er niet in, weet Boot. „We maken een behoorlijk verlies per voorstelling. Maar we hebben er toch voor gekozen om te gaan spelen om in ieder geval al die mensen die al gereserveerd hadden de voorstelling te laten zien en om onze mensen weer aan het werk te hebben. Ongeveer 60 tot 70 procent van onze medewerkers is zzp’er. Het wordt wel tijd dat ze weer een factuur kunnen sturen.”

Boot hoopt het in ieder geval tot het voorjaar uit te zingen. „Dan moeten we kijken of we het nog redden als de situatie dan nog niet veranderd is. Maar dat evalueren we natuurlijk continu.”

Feestje

Soldaat van Oranje is de meest succesvolle theatervoorstelling uit de Nederlandse geschiedenis. De bewerking van het levensverhaal van verzetsstrijder Erik Hazelhoff Roelfzema trekt sinds de première in oktober 2010 doorlopend uitverkochte zalen. Inmiddels werd het stuk bijna 3000 keer gespeeld en werden er meer dan 3 miljoen kaartjes verkocht.

De viering van de tiende verjaardag van de Nederlandse productie, die gepland stond voor oktober, is voorlopig uitgesteld. „Het is totaal niet gepast om in deze tijd een feestje te vieren”, vindt Boot. Hij is supertrots dat Soldaat van Oranje de tien gaat halen maar nu de musical een halfjaar stil heeft gelegen, telt het eigenlijk niet. „We tellen er nog een half jaar bij op en hopelijk kunnen we daarna nog langer door. Maar we zijn nu compleet afhankelijk van de ontwikkelingen van Covid.”