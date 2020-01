Politie bekritiseert te snelle berichtgeving over Kobe Bryant

„Ik ben bedroefd dat een dergelijk medium al naar buiten bracht dat Kobe was overleden, terwijl ik nog met de zaak bezig was. Ik begrijp dat het binnenhalen van een scoop belangrijk is, maar geef ons alsjeblieft de tijd om eerst met de familie en andere geliefden te spreken. Het is afschuwelijk om zoiets uit de media te moeten vernemen. Het breekt mijn hart”, aldus Murakami.

Bryant, zijn 13-jarige dochter Gianna en nog zeven anderen overleden nadat de helikopter waarin ze vervoerd werden crashte. Wereldwijd wordt er gerouwd om het verlies van de basketballegende.