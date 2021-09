Prins William spreekt zich uit over moord op Sabina Nessa (28)

De jonge vrouw werd sinds vrijdagavond vermist. Zaterdag werd haar levenloze lichaam teruggevonden in een park in het zuidoosten van Londen. Ze was onderweg naar een vriendin en liep door een park toen ze daar werd aangevallen. Een 38-jarige verdachte man is gearresteerd en zit vast voor verhoor. Eerder werd een man van in de veertig opgepakt, maar weer vrijgelaten in afwachting van het onderzoek. De politie zoekt nog een derde man die op bewakingsbeelden staat.

De dood van de jonge leerkracht Sabina Nessa leidde tot een schok in Engeland. Ook prins William heeft deze vrijdagavond zijn meeleven betoond in een verklaring op Twitter. „Ik ben bedroefd om het verlies van opnieuw een onschuldige jonge vrouw in onze straten. Mijn gedachten gaan uit naar Sabina’s familie en vrienden, en naar iedereen die geraakt is door dit tragische gebeuren.”