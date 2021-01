Nienke Plas geïnspireerd door Sekstest

Ze twijfelde daarom ook niet toen ze werd gevraagd voor de test. „Ik ben heel vrij en voel me niet ongemakkelijk over deze onderwerpen”, legt de 34-jarige Plas uit. Het is volgens haar ook belangrijk dat het op televisie open wordt besproken. „Al dat gegiechel tijdens de biologieles over voortplanting. Ik snap dat het spannend is, maar het moet geen geheim zijn. Een beetje meer praten over seks, lost een hoop problemen op.”

Ze zit in het panel met onder meer Jessie Maya, Koen Kardashian en Poke. „We dachten dat het allemaal wel kat in ’t bakkie was, maar het bleken nog best moeilijke vragen.” Zelf is de presentatrice en YouTuber in verwachting van haar tweede kindje. „Ik voel me geen groentje, maar als je 25 vragen over seks krijgt, besef je dat er nog genoeg terrein te winnen is.”

Peterselie

Of ze ook wat heeft opgestoken van de deelname aan de Sekstest? „Ik dacht altijd dat ananas de smaak van sperma verbeterde, maar peterselie schijnt ook te helpen. Dat is toch handig om te weten”, zegt ze lachend. Maar er komen ook serieuze onderwerpen over seks aan bod. „Over hoeveel procent van de vrouwen seks tegen haar wil heeft. Dat wordt nog wel eens onderschat.”

Een hoogtepuntje van de Sekstest waren voor Plas de ’kutcakes’. „Dat zijn cupcakes met een fondant-vulva erop. Dat vond ik zo komisch!” Misschien gaat ze er zelf nog wel een paar kneden voor een klein babyshower-feestje. „Ik ben vol inspiratie weer naar huis gegaan.”