The Cranberries vereerd met Grammy-nominatie

„We voelen ons vereerd dat ons laatste album In The End genomineerd is voor de Grammy van beste rockalbum. Het is een passend eerbetoon aan Dolores en haar geweldige talent. Ze zou ontzettend trots zijn geweest.”

Op het album is de stem van de zangeres postuum te horen. De overgebleven bandleden maakten daarbij gebruik van opnames die Dolores in de voorgaande jaren in de studio had opgenomen.

Na het overlijden van de zangeres maakten de overgebleven leden van de band bekend dat ze na het uitbrengen van In The End niet verder zouden gaan als groep. Daarmee komt er na dertig jaar een einde aan de rockgroep, die in de jaren negentig zijn hoogtepunt beleefde met onder andere de hit Zombie.