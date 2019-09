Justin en Hailey Bieber vieren huwelijksdag

Justin Bieber zijn vrouw Hailey Baldwin. Ⓒ Hollandse Hoogte

Feest in huize Bieber. Justin (25) en Hailey (22) vierden vrijdag dat ze één jaar getrouwd zijn. Het stel gaf elkaar vorig jaar het jawoord in New York, zonder dat iemand daar iets vanaf wist. Via Instagram Stories laat Hailey weten dolgelukkig te zijn als ’mevrouw Bieber’.