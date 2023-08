André van Duin na nieuwe tegenslag: ’Ik wil het leven meer vieren’

André van Duin is deze week weer begonnen met de opnamen van Heel Holland bakt, maar vanaf zaterdagavond is hij eerst weer te zien in een nieuw seizoen van Denkend aan Holland – óók met zijn nieuwe hartsvriendin Janny van der Heijden. Hij is terug van een korte vakantie op Mallorca met zijn partner Fernando Reyes, die hem het leven laat vieren. Al dreigde er even een grote tegenslag.

Gelukkig in de liefde, succesvolle programma’s en ook met zijn gezondheid lijkt alles weer in orde. Het leven lacht André van Duin toe. Vanaf zaterdagavond is hij weer met hartsvriendin Janny van der Heijden te zien in een nieuwe reeks van tv-hit Denkend aan Holland. Ⓒ Ferry de Kok