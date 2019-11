Top 40 gaat meer awards uitdelen

Ze kreeg de plaquette, met daarop een grote 1, uit handen van Qmusic-dj Domien Verschuuren. De 19-jarige singer-songwriter staat al zes weken op nummer 1 met haar hit Dance Monkey.

In Engeland is het al jaren een goed gebruik om artiesten een award te geven als ze op nummer 1 komen. In januari worden voor het tweede jaar de Top 40 Awards uitgereikt. Tijdens de ceremonie worden artiesten beloond op basis van hun prestatie in het voorgaande jaar.