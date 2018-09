Boerin Bertie sluit nieuwe relatie met Esther niet uit

Bertie en haar BZV-liefde Esther hadden het enige tijd beregezellig met elkaar, maar de enorme reisafstand tussen de twee resulteerde in juni in een breuk. Maar Bertie en Esther kunnen nog altijd prima door één deur, en die deur blijft wat Bertie betreft open.

Bertie vertelt aan RTL dat ze een hereniging met haar ex "niet uitsluit"... "Het zat ons op een gegeven moment allebei tot hier en daarom is er nu even helemaal niets. Als de oogst achter de rug is, kijk ik wel weer eens verder. Momenteel heb ik nog zat te doen."

Maar Bertie is niet alleen druk met oogsten, want dit weekeinde staat ze ook op de Dining Diva's-boot tijdens Gaypride.