Premium Het beste van De Telegraaf

De voortekenen waren niet best, maar de rasentertainer pakt Pinkpop toch weer in Na drie nummers zakt Robbie Williams al op zijn knieën: ’Long covid, niet de leeftijd’

Door Tim Geurts Kopieer naar clipboard

Ⓒ Harry Heuts

Landgraaf - Er was een tijd dat Robbie Williams vooral de tienermeisjes de hoofden op hol bracht. Anno 2023 is die ’bad boy’ een stuk minder ondeugend geworden. Niet per se een probleem, want zaterdagavond bewees Williams maar weer eens dat hij iedereen van negen tot en met negentig jaar kan inpalmen.