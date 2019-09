Hoofdpijn Dean van der Kooij veroorzaakt door lekkend hersenvocht

„De zenuwen die uit zijn ruggenmerg zijn getrokken bij het ongeluk hebben kleine gaatjes achtergelaten. Dit is niet te opereren en het lichaam moet dit zelf gaan oplossen”, schrijft Linda.

Volgens haar gaat het naar omstandigheden goed met Dean. „Gelukkig is hij helder, goed aanspreekbaar en klaagt hij nooit. Hij heeft zijn grapjes met de verplegers en is super lief en dankbaar naar iedereen die aan zijn bed staat. Mijn hart loopt over van liefde en bewondering. Dean draagt zijn last met zoveel kracht en nuchterheid.”

Er wordt stapje voor stapje gewerkt aan het herstel van de jongen. Zo mocht vrijdag voor het eerst zijn bed rechtop. Begin deze maand werd Dean, die met zijn familie meedeed aan het RTL-programma Helemaal Het Einde, geschept door een auto met hoge snelheid. Onlangs maakte hij zelf bekend dat zijn linkerarm verlamd is.