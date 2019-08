Jamie Foxx op date met twee mysterieuze vrouwen

De laatste dame zou een zangeres zijn die Jamie onder zijn vleugels zou hebben genomen. Of er ook sprake is van een romantische klik met de vrouwen, is niet bekend. De acteur is erg gehecht aan zijn privacy en doet vrijwel nooit uitspraken over zijn relatiestatus.

Ⓒ BSR Agency

Voor zover bekend, is Jamie wel nog steeds samen met Hollywoodster Katie Holmes. De acteur en actrice zouden al sinds 2013 een setje zijn, maar ’bevestigden’ hun relatie pas afgelopen mei door samen te verschijnen bij het Met Gala in New York. De twee zijn sindsdien niet meer samen in het openbaar gesignaleerd, maar dat is niet zo bijzonder. Tijdens hun zesjarige relatie gebeurde dit maar enkele keren.

Ⓒ BSR Agency

Een dag ervoor had de acteur en komiek een date met een blondine in Delilahs, West Hollywood. Ⓒ BSR Agency