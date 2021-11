Lady Gaga bestudeerde panters voor rol in ’House of Gucci’

Gossip

Jared Leto verloor baan door illegale wietverkoop

Jared Leto schittert momenteel in de film House Of Gucci, maar er zijn momenten geweest dat de filmster zijn zaakjes minder goed voor elkaar had. Leto was te gast bij The Ellen DeGeneres Show en biechtte daar op dat hij in zijn jongere jaren wiet verkocht om wat bij te verdienen.