Vuur tussen Gigi Hadid en Zayn Malik na slaan schoonmoeder nu echt gedoofd?

Gossip

’Nicolas Cage stormde eens woedend van set bij wapenmeester Alec Baldwin-film’

„Je hebt m’n fucking trommelvlies eruit geblazen!” Dat schreeuwde acteur Nicolas Cage tegen wapenmeester Hannah Gutierrez-Reed volgens een crewlid voor hij wegstormde tijdens opnames van de western The Old Way meldt Het Nieuwsblad op basis van buitenlandse media. De 24-jarige, die toen aan haar eers...