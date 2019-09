’Grote televisieprogramma’s hebben geen interesse in toneelprijzen’

De uitreiking van de Louis d’Or en de Theo d’Or leek zondag relatief weinig media-aandacht te krijgen. „Veel culturele podia op televisie zijn wegbezuinigd”, stelde De Boer. „En de redacties van programma’s als DWDD en Boulevard hebben te weinig belangstelling voor de uitreiking. Misschien dat de acteurs te onbekend zijn bij het grote publiek: onbekend maakt onbemind. Elk jaar proberen we weer een programma te vinden om de prijzen uit te reiken.”

Een paar jaar geleden leek RTL Boulevard interesse te hebben. „Het waren echt niet de minste winnaars”, vertelt De Boer. „Pierre Bokma en Hadewych Minis. Maar vlak voor de uitzending werden we toch gecanceld. Het is heel lastig om met deze prijzen in het nieuws te komen.”

De juryvoorzitter roept alle redacties in Hilversum op om „zich volgend jaar meer te verdiepen in de prijs en de acteurs.” De Louis d’Or en de Theo d’Or gingen dit jaar naar Ramsey Nasr en Hannah Hoekstra voor hun rollen in Een klein leven en People, Places & Things.